Wygadał się? Śmiszek zdradził plany Lewicy, KO i Trzeciej Drogi

- Wybory 15 października pokazały, że Polacy chcą innej polityki i innej większości, że podoba im się to, co proponuje Lewica, Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga. Ja byłbym zwolennikiem takich rozmów w ramach większości demokratycznej, aby to, co wypracowaliśmy w wyborach 15 października, nieść dalej - powiedział Śmiszek w Polsat News.