Co Izrael właściwie chce osiągnąć w Gazie [OPINIA]

Izrael nie może okupować też Gazy

Jest więc zrozumiałe, że potrzebny jest nowy pomysł na to, co zrobić z Gazą. Wśród środowisk tworzących rząd Netanjahu pojawiają się dość ekstremalne pomysły. Becalel Smotricz, skrajnie prawicowy urzędujący minister finansów, powiedział, we wtorek, że Izrael nie powinien tolerować w Gazie istnienia quasi-niepodległej władzy palestyńskiej i wezwał palestyńskich mieszkańców sfery do emigracji do innych państw arabskich. Pojawiają się pomysły trwałej okupacji albo wręcz aneksji Gazy albo redukcji jej terytorium i otwarcia przynajmniej jej części dla żydowskiego osadnictwa.