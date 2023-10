Wizja Bidena a konflikt na Bliskim Wschodzie [OPINIA]

Polityka Bidena do pewnego stopnia uwzględnia podobne zastrzeżenia. W czwartkowym przemówieniu prezydent wezwał rząd Izraela by nie "dał się zaślepić wściekłości". W środę w Izraelu prezydent wynegocjował odblokowanie pomocy humanitarnej dla Gazy, wziął też udział w posiedzeniu gabinetu wojennego. Izraelska prasa interpretowała to jako brak zaufania do Netanjahu, prezydent miał w ten sposób deklarować: "wspieram, ale sprawdzam, czy nie posuwacie się za daleko". W ostatnich dniach praktycznie co dzień w Izraelu gościł bliski Bidenowi polityk: jego sekretarze stanu i obrony Anthony Blinken i Lloyd Austin III oraz brytyjski premier Rishi Sunak. "The New York Times" spekuluje, że w imieniu amerykańskiego prezydenta mieli oni mitygować działania rządu Netanjahu.