Atak na Gazę uruchomił lawinę [OPINIA]

Te same problemy ma europejska lewica. We Francji konflikt w Gazie raz jeszcze ujawnił konflikty w lewicowej koalicji NUPES (Nowa Unia Ekologiczna i Społeczna) - zrzeszającej socjaldemokratów, komunistów, zielonych i radykalną lewicę z Francji Nieugiętej Jeana-Luca Mélenchona. To właśnie polityka tego ostatniego jest powodem napięć na francuskiej lewicy. Mélenchon i jego partia odmówili potępienia ataków jako aktów terroru. Gdy Rada Żydowskich Instytucji we Francji wezwała do zorganizowania solidarnościowych demonstracji z Izraelem, Mélenchon oskarżył organizację o "próbę powstrzymania francuskiej solidarności z pragnieniem pokoju".