Ostatnia walka Netanjahu [OPINIA]

Dziś społeczeństwo postrzega go zupełnie inaczej. Coraz głośniejsze stają się głosy, obwiniające go za atak. Być może nic nie ocali już kariery Netanjahu i właśnie obserwujemy początek upadku postaci, która zdominowała przez lata politykę swojego kraju. Netanjahu będzie jednak walczył do końca. Jeśli nie o polityczne przetrwanie, to o to, jak oceni i zapamięta go historia.