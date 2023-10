Człowiek z dziewięcioma życiami, bez oka i ręki. To on zgotował piekło Izraelczykom

W rzeczywistości od 2021 roku trwały przygotowania do ataku. Wielu przywódców grupy terrorystycznej Hamas nie zostało poinformowanych o planowanym ataku, aby zapobiec wyciekowi informacji do Izraela. Około tysiąca terrorystów mających wziąć udział w brutalnym ataku nie powiedziano dokładnie, do czego się szkolą. - Cały czas byli zaangażowani w ćwiczenia, ale to wyglądało na zamieszki. Sprawili, iż pomyśleliśmy, że chcą pieniędzy - tłumaczył funkcjonariusz izraelskich służb cytowany przez "The Times of Israel".