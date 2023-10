Los zakładników przesądzony? Ujawnili ich ostatnie wiadomości

W podobnym tonie wypowiada się ekspert do spraw wojskowości płk. rez. Piotr Lewandowski. Jego zdaniem, choć izraelskie społeczeństwo domaga się odwetu za atak Hamasu, to część opinii publicznej jest bardzo wrażliwa w kwestii poniesionych strat. - Każda ofiara zostanie policzona i może być odebrana jako błąd rządu czy wojskowych. To ogranicza skuteczność działania izraelskich służb. Z drugiej strony minister obrony wyraził się ostro: "walczymy ze zwierzętami". Niemożliwe jest, aby rozsądzić, co jest ważniejsze - komentuje Lewandowski.