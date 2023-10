Czego właściwie chce Hamas? [OPINIA]

Mieszkańcy Gazy - ponad dwa miliony ludzi na terenie mniejszym niż 70 proc. powierzchni Warszawy - czują się jak więźniowie i obwiniają za to Izrael, co nie jest do końca pozbawione podstaw. Te odczucia wzmacnia system edukacji i propagandy, wychowujący mieszkańców Gazy od dziecka w nienawiści do państwa żydowskiego. Popierają więc wymierzone w Izrael radykalne, terrorystyczne działania. Ale im bardziej Izrael postrzega rządzoną przez Hamas Gazę jako zagrożenie, tym bardziej odpowiada na to polityką przemocy, murów i zasieków. Jednocześnie im bardziej polityka Izraela czyni życie Palestyńczyków nieznośnym, im bardziej narusza ich podstawowe prawa, tym bardziej wzmacnia palestyński ekstremizm.