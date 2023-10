Ambasador Izraela dla WP: "To wojna cywilizacji z barbarzyństwem. Musimy ją wygrać"

Cóż, te ugrupowania rekrutują nowych terrorystów, okłamując swoich ludzi. Mówią im, że wszyscy Żydzi to potwory, że Żydzi to świnie i tym podobne. To nie są ludzie, którzy chcą żyć ramię w ramię z Izraelczykami - i to właśnie czyni ich radykałami. Są to ludzie, którzy chcą zniszczyć państwo Izrael i zamordować jak najwięcej Żydów. Dla tych ludzi, zwłaszcza gdy się jest przez nich atakowanym, jest tylko jedna odpowiedź: jest nią wygranie wojny. Mamy wielką nadzieję, że otrzymamy maksymalne wsparcie naszych przyjaciół w Polsce i innych krajach, ponieważ to nie jest tylko wojna Izraela. To jest – podkreślę to raz jeszcze - wojna cywilizacji z barbarzyństwem.