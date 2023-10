Ambasador Palestyny dla WP: Oczekuję zakończenia wojny i okupacji mojego kraju

Bardzo ważny jest obiektywizm, pokazywanie obrazów z drugiej strony, a nie - skierowanie kamer na stronę Izraela i niepatrzenie na to, co się dzieje za naszymi plecami. To, jak różne stacje telewizyjne pokazują, co dzieje się w Gazie, jest nienormalne. Nasi reporterzy sięgają do tego, co się działo podczas II wojny światowej i porównują zdjęcia z Warszawy i Strefy Gazy. 5000 osób zostało rannych, 2000 wciąż jest pod gruzami różnych budynków, które zostały zbombardowane. Szpitale, szkoły są bombardowane.