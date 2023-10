Hamas wysłał matce szokujące nagranie ze śmiercią jej syna

Do barbarzyńskiego czynu doszło w sobotę podczas festiwalu muzycznego na pustyni Negew. Wówczas na skutek niespodziewanego ataku członków Hamasu aż 260 bawiących się tam osób zostało bestialsko zamordowanych. Był to pierwszy dzień brutalnych zabójstw dokonywanych na osobach cywilnych. Jak podaje Fox News, do środy zginęło prawie 2,3 tys. osób po obu stronach konfliktu, w tym ponad 1,2 tyś. w Izraelu.