Atak z rządu Turcji na premiera Izraela. "Umrzesz"

Turecki wiceminister edukacji Nazif Yilmaz w mocnych słowach zwrócił się do premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Stwierdził, że pewnego dnia ktoś go zastrzeli. "The Times of Israel" zwrócił uwagę, że do tak ostrego i niedyplomatycznego wybuchu doszło w czasie, gdy stosunki między Izraelem a Turcją po długim czasie ulegają poprawie.