Syreny zawyły. Wielka panika w Izraelu

Fałszywy alarm

Po 90 minutach, kiedy ok. 2 milionów Izraelczyków udało się do schronów, IDF przekazało, że incydent to był fałszywy alarm. Rzecznik Daniel Hagari przekazał, że nie było żadnego zagrożenia bezpieczeństwa. Prowadzone jednak jest dochodzenie, co aktywowało alarmy.