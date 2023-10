Atak Hamasu na Izrael. "Na Kremlu z pewnością się nie martwią"

- Ten konflikt trwa już ponad 70 lat i nic nie wskazuje na to, by wydarzenia, które rozgrywają się obecnie, przybliżyły w jakikolwiek sposób do jego rozwiązania - dodaje. Jego zdaniem jest wręcz przeciwnie - eskalacja będzie tworzyć kolejne napięcia. A te w tym miejscu kończą się mordami, porwaniami i bombardowaniami.