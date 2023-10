Morawiecki straszy "potężną falą migracji". "Ogromne zagrożenie"

Morawiecki wzywa do udziału w referendum

Morawiecki przekonywał, że rozwiązaniem według Brukseli jest relokacja migrantów. - Drodzy rodacy, nie zgódźmy się na to, odrzućmy to w referendum. Po to jest to referendum, o to są te wybory. Teraz możemy im powiedzieć twardo "nie" tym nielegalnym migrantom z Bliskiego Wschodu, z Palestyny, Syrii, Libanu, z Północnej Afryki. Nie pozwólmy zrobić z Polski drugiej Lampedusy - mówił.