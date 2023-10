Generałowie w poczekalni Błaszczaka. "Tak ich poniżano"

- Tak ich poniżano przez ostatnie kilka tygodni, że nie mieli innego wyjścia, tylko rzucić papierami. Była taka sytuacja, że dowódca operacyjny miał gdzieś wyjechać, był już spakowany. Zadzwonił do niego minister, że ma zostać. Nie powiedział co ma robić, ma nie wyjeżdżać, ma być na miejscu i tyle. A to było zaplanowane spotkanie międzynarodowe, chyba we Włoszech - mówi rozmówca TVN24.