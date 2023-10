Tusk komentuje tekst WP. Wbija szpilę PiS. "Zbrodnia polityczna"

Lider PO apeluje do wyborców PiS

- Kiedy spadła ta słynna ruska rakieta, to wiecie, co było tak naprawdę głównym problemem? Problemem było to, że oni wiedzieli o tym, że ona spadła i ze względów propagandowych nie podjęli właściwie żadnych poszukiwań, żeby nikt się nie dowiedział o tym, że oni uczynili polskie niebo zupełnie bezbronnym. A kiedy wydało się, bo jakaś dzielna kobieta na koniu wjechała do lasu i znalazła tę rosyjską rakietę, jedynym pomysłem Kaczyńskiego była ucieczka. Zniknął wtedy. A jedyną metodą Błaszczaka było zwalić całą winę na generałów, między innymi tych, którzy wczoraj podali się do dymisji - mówił Tusk.