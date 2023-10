Kolejne rezygnacje w Siłach Zbrojnych. Mocne słowa pułkownika

- Odejścia żołnierzy z Dowództwa Generalnego mogą wiązać się z odejściem dwóch generałów Rajmunda Andrzejczaka i gen. Tomasza Piotrowskiego. Niewykluczone, że przyczyniła się do tego również nie najlepsza atmosfera związana z upolitycznianiem wojska. To nie jest tak, że żołnierzy w systemie "wyrzucił" komputer, ale z własnej nieprzymuszonej woli złożyli wypowiedzenie stosunku służbowego. To ich indywidualna decyzja. Mają prawo nie podawać przyczyny. Ale patrząc na to, co się dzieje ostatnio w polskiej armii, ich decyzja może mieć z tym związek - mówi Wirtualnej Polsce płk Maciej Matysiak, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i ekspert fundacji Stratpoints.