Milion za "taśmę Morawieckiego". Zdumiewająca propozycja Mentzena

Milion za "taśmę Morawieckiego". W sieci zawrzało

Wpis i oferta Mentzena wywołały poruszenie w sieci. "A ja myślałem, że to jednak poważniejsi ludzie. No sorry. To kampania wyborcza do polskiego Parlamentu, a tu...dziecinada. Słabe to drogi p. Mentzen. Słabiutkie" - napisał na Twitterze Przemysław Czarnek.