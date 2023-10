Nie trafili na listy PiS. Przez skargę policjanta?

- Zostałem oszukany przez komendanta wojewódzkiego, padłem ofiarą przestępstwa nadużycia władzy przez niego i przez posła Gawędę. W konsekwencji zmusili mnie do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Dlatego też złożyłem zawiadomienie do prokuratury oraz skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - mówi tvn24.pl młodszy inspektor.