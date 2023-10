Kościelnik oskarżył Szydło. Mamy odpowiedź prawnika byłej premier

Kandydat KO do Sejmu Sebastian Kościelnik przerwał kampanię wyborczą. Wszystko przez "szokujące informacje", które do niego dotarły. Wskazywał, że działania byłej premier Beaty Szydło powodują "ryzyko" skazania go jako winnego wypadku na karę pozbawienia wolności. Pełnomocnik Szydło odpowiada.