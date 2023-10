"Szokujące informacje". Kandydat KO zawiesza kampanię wyborczą

"Kandyduję do Sejmu, aby przywrócić znaczenie słów Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ zostały one przez 8 ostatnich lat zdeptane i utraciły swą wartość. Zdecydowałem się na ten krok, aby ukrócić szaleńcze jazdy kolumn rządowych oraz sprawić, aby polskie drogi stały się bezpieczniejsze. Zamierzam aktywnie i intensywnie działać na rzecz praw zwierząt, by chronić je przed krzywdą ze strony człowieka" - napisał.