Wypadek rządowej kolumny na Podlasiu. "Ja już współczuję kierującej"

- Przejazdy w kolumnie są stosowane ponad miarę i taką możliwość przyznano zbyt wielu osobom w kraju. Przepraszam, że to mówię, bo to już w Polsce jest frazes. U nas polityk wychodzi pięć minut po godzinie dwunastej, a oczekuje, że zawiozą go na spotkanie za dziesięć dwunasta. Ten pośpiech to jest główny grzech - ocenia w rozmowie z WP gen. Mirosław Gawor, dwukrotny szef Biura Ochrony Rządu w latach 1991-2001.