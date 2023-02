Wypadek z udziałem Beaty Szydło. Sąd zdecydował

Sąd uzasadnił, że błąd Sebastiana Kościelnika polegał na tym, że przepuścił pierwszy samochód z kolumny rządowej. Potraktował go jako samochód uprzywilejowany. Potem, wykonując skręt w lewo, niejako ponownie włączał się do ruchu, co powinien uczynić ze szczególną ostrożnością.