Odejścia żołnierzy. Błaszczak tłumaczy. "To jest korzystne"

Oprócz dwóch dowódców polskiej armii, ze służby odeszło także 11 żołnierzy zawodowych z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekonuje, że wiąże się to z kwestiami podatkowymi. - To jest najbardziej korzystne. Dlatego jak ktoś decyduje się przejść do cywila, to przechodzi do cywila w październiku - przekonuje.