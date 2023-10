Grodzki o orędziu: widzom TVP należy się parę słów wyjaśnienia

- To jest jeden z tematów, drugim tematem będzie oczywiście zachęcanie do wzięcia udziału w wyborach, bo to są najważniejsze wybory po 89. roku. Żeby było jasne, nie będzie to agitacja, bo w orędziu nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, ale zachęcić Polki i Polaków do wzięcia udziału w wyborach, w święcie demokracji, to jest, uważam, obowiązek marszałka - dodał marszałek Senatu.