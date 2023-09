Wojna na orędzia. Premier, marszałek i znów marszałek [OPINIA]

Co więcej, prowadzący programy w głównych stacjach TVP uciszali i zakrzykiwali swoich gości z opozycji, którzy akurat próbowali przemycić na ten temat jakąkolwiek istotną informację. Do rangi niemal bohaterstwa w bańce antyrządowej urastały udane próby wrzucenia o aferze choćby zdania w rządowej telewizji - by wspomnieć tylko próby podejmowane przez Wandę Nowicką z Lewicy w TVP Info. Stąd oczywiście decyzja marszałka Senatu RP reprezentującego opozycję, by kilka milionów Polaków w ogóle zyskało szansę na usłyszenie o istocie i skali afery wizowej - opisanej rzetelnie przez dziennikarzy "Gazety Wyborczej", Onetu i Wirtualnej Polski.