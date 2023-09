Kaczyński o aferze wizowej. "To głupi przestępczy pomysł"

Kaczyński: Tusk zmienił zdanie

- Muszę się niestety zająć Tuskiem. Ten Tusk ostatnio nagle zmienił zdanie. Przedtem mówił, że Polska będzie płacić za nieprzyjmowanie przymusowej relokacji, czyli przymusowych emigrantów, kiedy indziej mówił że że zapora to - proszę wybaczyć te słowa, ale to cytat - "wał, przekręt, że nigdy tego nie będzie", a kiedy już była - to że jest przeciwko biednym ludziom i że jeszcze tylko brakuje tam elektryczności, żeby ich powstrzymywać, czyli nawiązywał do bardzo złej tradycji, obozów koncentracyjnych. Krótko mówiąc, próbował wszystkich działań zmierzających do tego, żeby ta nielegalna emigracja do Polski nie docierała, jakoś zdezawuować, skompromitować - stwierdził Kaczyński.