Kaczyński o krążącej po Warszawie plotce

– Wszelkiego rodzaju udawanie, że nawet jeżeli nastąpi, ja już o tym w Elblągu mówiłem, takie wieści krążą po Warszawie, w pewnym momencie, pewnie koło 1 października, zamiana jednego na drugiego, to znaczy tak jak kiedyś panią Kidawę-Błońską zastąpił właśnie Trzaskowski jako kandydat na prezydenta, tym razem ma zastąpić jako kandydata na premiera Tuska. Jeśli sądzicie, że to będzie jakaś zmiana, to się głęboko mylicie. To będzie to samo, tylko jeszcze więcej – stwierdził Jarosław Kaczyński w Toruniu.