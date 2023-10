Wojna w Izraelu. Erdogan oskarża Zachód

Turecki parlament wzywa do utworzenia niepodległej Palestyny

Podczas czwartkowego posiedzenia tureckiego parlamentu sześć wchodzących w jego skład partii - zarówno tworzących większość rządzącą, jak i opozycję - wezwało we wspólnym oświadczeniu do "utworzenia niepodległej Palestyny z Jerozolimą, jako jej stolicą", co miałoby być jedynym rozwiązaniem zapewniającym zakończenie wieloletniego konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami.