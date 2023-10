Izrael uderza w Strefę Gazy i południowy Liban

Co najmniej 232 osoby w Strefie Gazy zginęło, a co najmniej 1700 zostało rannych w izraelskich atakach odwetowych – podało palestyńskie ministerstwo zdrowia. Armia izraelska poinformowała w niedzielę rano, że ostrzelała też obszar południowego Libanu, skąd doszło wcześniej tego dnia do ataku moździerzowego na terytorium Izraela.