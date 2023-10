Młoda Niemka ofiarą terrorystów z Hamasu. Rozpoznali ją po tatuażu

Podczas ataku terrorystów z Hamasu na południowy Izrael do niewoli trafiło wiele osób. Wśród nich była młoda dziewczyna, którą rzucono na pakę pick-upa. Terroryści chwalili się, że to izraelska żołnierka. Internauci na zamieszczonym w sieci filmie zwrócili uwagę na charakterystyczne tatuaże dziewczyny. Okazało się, że to młoda Niemka, organizatorka muzycznego festiwalu.