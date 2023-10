Prezydent Palestyny ostrzega przed "eksplozją, której nikt nie będzie w stanie znieść"

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas powiedział w rozmowie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, że to polityka Izraela doprowadziła do eskalacji i prowadzi do "eksplozji" - podała palestyńska agencja WAFA. Blinken potępił ataki Hamasu i wezwał do deeskalacji.