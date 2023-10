Była gotowa na śmierć. Opisuje, co robili bojownicy Hamasu

Mieszkanka Izraela ukrywała się pod drzewem ponad trzy godziny, zanim na tereny, gdzie odbywał się festiwal, przybyli izraelscy żołnierze. - Jako jedna z pierwszych opuściłam to pole. Innym zajęło to dodatkowe dwie, trzy godziny. W tym czasie ludzie tam umierali. Głównie młodzi ludzie, bo to była impreza zorganizowana dla młodzieży - przekazała Gili Yoskovich.