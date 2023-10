Ewakuacja Polaków. MSZ informuje o samolocie

- Z tego co wiemy z informacji przekazywanych przez MSZ i polski kontyngent w Libanie, żaden Polak nie ucierpiał. Są niemałe grupy Polaków w Izraelu, również na zachodnim brzegu Jordanu. Grupy liczone są w setkach. Prowadzimy rozmowy o tym, jak doprowadzić do tego, by nasi obywatele znaleźli się w Polsce - mówił prezydent Andrzej Duda.