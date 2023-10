Błaszczak podał liczbę polskich żołnierzy pod bronią

Minister Błaszczak nie omieszkał również skomentować polityki swojej partii, Prawa i Sprawiedliwości, w kontekście obronności kraju. "PiS to więcej żołnierzy, nowoczesny sprzęt i bezpieczna Polska" - napisał. W swoim wpisie zwrócił uwagę na to, że to właśnie dzięki działaniom PiS liczba żołnierzy wzrosła, a polskie wojsko jest coraz lepiej wyposażone.