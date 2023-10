Były dowódca SG obejrzał "Zieloną granicę". "Wstyd panie komendancie"

Gen. dyw. SG Dominik Tracz wyjaśnił też, dlaczego zdecydował się obejrzeć ten film. - Osoby sprawujące najważniejsze funkcje w naszym państwie - na podstawie opinii jednego z już emerytowanych funkcjonariuszy - powtarzały z przekonaniem, że ten film obraża polski mundur. Jako żołnierz i funkcjonariusz, który nosił mundur i służył na wielu granicach RP przez 30 lat, chciałem się przekonać, na ile jest to uprawnione stwierdzenie. Zależało mi, by ustalić, czy i dlaczego tak znana, wiarygodna reżyserka mogła posunąć się do tego, by tę ciężką służbę - nie tylko Straży Granicznej, ale i pozostałych formacji mundurowych - tak łatwo zdeprecjonować - wyjaśnił.