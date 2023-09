Wyreżyserowała "Zieloną granicę". PiS uderza w Holland

Agnieszkę Holland bronił także w programie "Tłit" senator KO Krzysztof Brejza. - Agnieszka Holland jest wybitnym twórcą kultury, nie tylko na skalę polską i nie tylko na skalę europejską. To wybitny twórca i propagator kultury polskiej na skalę światową. Są to słowa skandaliczne, za które Zbigniew Ziobro powinien przeprosić. Jeżeli szukać wzorców z państw totalitarnych i autorytarnych, to na pewno nie u Agnieszki Holland - wskazał.