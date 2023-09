Senator KO broni Agnieszki Holland: Ziobro powinien przeprosić

Agnieszka Holland domaga się przeprosin od Zbigniewa Ziobry. Minister sprawiedliwości porównał wybitną reżyserkę do propagandystów III Rzeszy. - Przykre, smutne, niegodziwe i wynikające z kompleksów tego człowieka - komentował w programie "Tłit" senator KO Krzysztof Brejza. - Agnieszka Holland jest wybitnym twórcą kultury, nie tylko na skalę polską i nie tylko na skalę europejską. To wybitny twórca i propagator kultury polskiej na skalę światową. Są to słowa skandaliczne, za które Zbigniew Ziobro powinien przeprosić. Jeżeli szukać wzorców z państw totalitarnych i autorytarnych, to na pewno nie u Agnieszki Holland. Zbigniew Ziobro mógłby z panem Kurskim porozmawiać o tym na temat niszczenia w Polsce uczciwych ludzi kampaniami hejtu i kłamstw - dodał.

