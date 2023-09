Ziobro atakuje Holland. Porównanie do propagandy III Rzeszy

Ziobro nawiązał do wywiadu, jaki reżyserka udzieliła "Newsweekowi". "Po Usnarzu, gdzie straż nie wpuściła uchodźców i nie dopuściła do nich opieki medycznej, pomocy humanitarnej, gdzie miały miejsce pierwsze pushbacki, zrozumiałam, że na granicy powstaje obóz ćwiczeniowy okrucieństwa. W moim przekonaniu była to decyzja czysto polityczna" - powiedziała w wywiadzie Agnieszka Holland.