Konflikt w Izraelu. Andrzej Duda zabrał głos

Duda o konflikcie w Izraelu

- W tym momencie należy się wstrzymać z lotami do Izraela do zaprzestania walk i ataków. Chcę zapewnić, że polskie służby robią wszystko co w ich mocy, by ustalić miejsce pobytu wszystkich naszych obywateli i się nimi zaopiekować. Prowadzimy rozmowy o tym jak doprowadzić do tego, by nasi obywatele znaleźli się w Polsce - powiedział Andrzej Duda w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.