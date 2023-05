Powrót Syrii do Ligi Arabskiej. Niepokojący sygnał, że zbrodnia popłaca

Nawet odbudowana dzięki pomocy państw znad Zatoki Syria nie musi być miejscem, do którego uchodźcy będą chcieli wrócić - głównie z powodu tego, co na miejscu może ich czekać ze strony służb Asada i całego syryjskiego aparatu represji. Na przemycie Captagonu wielkie pieniądze mają dziś zarabiać siły związane z reżimem, trudno więc założyć, że w tej sprawie to Asad wykaże autentyczną dobrą wolę. Na razie to syryjski dyktator uzyskał od Ligi Arabskiej wszystko, co mogła mu dać - ponowne uznanie i normalizację swojej władzy nad Syrią - samemu niewiele dając. Decyzja Ligi jest też zwycięstwem prowadzonej od 2015 roku polityki Putina, potwierdzeniem strategicznej skuteczności syryjskiej interwencji w Syrii.