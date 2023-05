"Rewelacja". Gen. Skrzypczak reaguje na nowe informacje ws. F-16

- Pytanie, czy uda się przeprowadzić go na tyle skutecznie, by Ukraina przed lipcowym szczytem NATO wysłała mocny sygnał, że jest gotowa do przystąpienia do Sojuszu. Musi zgromadzić taki potencjał, także lotniczy, w postaci F-16, żeby móc zadać duży cios armii rosyjskiej. Mówiłem wcześniej, że kontrofensywa może ruszyć na przełomie maja i czerwca. Dziś uważam, że może być trochę później. Ale jak już ruszy, to - mówiąc po wojskowemu - będzie porządne jeb***cie - podsumowuje gen. Skrzypczak.