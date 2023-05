Rosyjskie media pieją z zachwytu. Co wydarzyło się nad Kijowem?

Tak naprawdę jest to pocisk aerobalistyczny, który prędkość w zakresie Mach 5-10 osiąga jedynie w trakcie lotu w kierunku ziemi. I to nie przez cały czas. W ostatniej fazie lotu musi wyhamować, aby trafić w cel. Właśnie na tym ostatnim etapie najprościej jest go zestrzelić, co zrobili Ukraińcy nad Kijowem.