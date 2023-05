Patriot trafiony rosyjskim Kindżałem? "Wciąż działa"

We wtorek obrona powietrzna przechwyciła sześć hipersonicznych pocisków rakietowych wystrzelonych przez Rosję - poinformowali ukraińscy wojskowi. Po nocnych atakach do sieci trafiły zdjęcia fragmentu pocisku, który spadł na Kijów. To fragment ponaddźwiękowej rakiety Ch-47M2 Kindżał, która dzięki ogromnemu zasięgowi może dolecieć w dowolne miejsce w Ukrainie.