To może być przełomowa decyzja. Dogadują się ws. F-16 dla Ukrainy [RELACJA NA ŻYWO]

Musimy być silni i zjednoczeni! Wykorzystajmy ten moment do wzmocnienia naszej tożsamości oraz jedności. Mamy szanse dać temu wyraz podczas rozpoczynających się obrad - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas Sesji Otwierającej 4. Szczyt Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy „United Around Our Values”.