Jednak znany z telewizji rosyjski ekspert Szurygin twierdzi, że jest inaczej. - Oznacza to nową falę mobilizacji na dwa do trzech miesięcy przed demobilizacją pierwszej fali. I to musi być przeprowadzone w sposób planowy, bez tworzenia tłoku w wojskowych biurach meldunkowych i poborowych, tłumów rezerwistów na poligonach, z którymi nie ma się kto uporać. Co więcej, teraz państwo ma pod ręką co najmniej 200 tys. poborowych, którzy służyli w armii w latach 2021-2022 - podsumował Szurygin. Jego twierdzenia powtórzyło wiele mediów, w tym portal Siłowyj Blok, który pisze o wojsku, służbach specjalnych i wojnie w Ukrainie.