Rosja będzie wzywać do wojska przez internet. Szykuje też kary

- Jeśli ktoś nie otrzyma wezwania lub będzie udawał, że go nie otrzymuje, to będzie zobowiązany do dobrowolnego stawienia się w komisariacie wojskowym w ciągu dwóch tygodni. Jeśli tego nie zrobi, otrzyma zawiadomienie, podpisane cyfrowo przez komisarza wojskowego, że wprowadzone zostają ograniczenia w podróżowaniu i inne środki ograniczające - tłumaczył Kartapołow.