"Mięso armatnie" się buntuje. Nie chcą dalej ginąć

Straty wśród "mobików" są ogromne. Nic dziwnego, że mają dość takiego traktowania i apelują do rosyjskich władz, by wycofać ich z linii frontu. W lutym głośno było m.in. o apelach irkuckich "mobików". Trzykrotnie zwracali się o pomoc do Putina. Efekt? Za karę wysłano ich do szturmu.