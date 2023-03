Trwa piekło Rosjan. Porażające dane spod Bachmutu

Poniedziałek to 376. dzień rosyjskiej inwazji. W trwających od kilku miesięcy walkach pod Bachmutem, Rosja straciła już pięć razy więcej żołnierzy niż Ukraina - donosi CNN, powołując się na szacunki NATO. - Każdego dnia ginie tam lub odnosi rany do 500 rosyjskich żołnierzy - ocenił wcześniej minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Mimo to, armia Putina nieustannie atakuje. "Na kierunku bachmuckim przeciwnik szturmuje miasto i okolice, nie licząc się ze stratami" - przekazał sztab generalny ukraińskiej armii. Śledź relację Wirtualnej Polski.